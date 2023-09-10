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В Сбере оценили дефицит кадров в области кибербезопасности

Кузнецов призвал изменить подход к обучению киберзащитников

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Дефицит кадров по специальностям в области кибербезопасности составляет минимум 50 тыс. человек. Об этом в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ) заявил зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов.

«Оцениваю дефицит кадров по специальностям в области кибербезопасности минимум в 50 тыс. человек. Если ситуация с профильным образованием не начнет меняться, этот показатель продолжит расти», — приводит его слова ТАСС.

Для решения проблемы дефицита кадров в кибербезопасности, необходимо в первую очередь изменить ситуацию с их подготовкой, считает он.

Кузнецов пояснил, что только на согласование в различных профильных министерствах и ведомствах программ обучения, по которым вузы готовят специалистов по кибербезопасности, уходит год, два, иногда и больше.

«Кроме того, нужно еще и преподавателя научить доносить до студентов что-то новое, о чем раньше этот преподаватель мог и не знать вообще», — отметил зампред правления Сбера.

При этом Кузнецов заявил, что с момента принятия решения о получении будущим киберзащитником какого-то навыка до фактического обладания этим навыком проходит несколько лет. По его словам, эти компетенции нужны уже сейчас.

«Поэтому нужно в корне менять подход к принятию, обновлению и согласованию образовательных программ», — подчеркнул он.

Ранее «Газета.Ru» сообщала, что в рамках ВЭФ Кузнецов заявил о том, что во втором квартале 2023 года против Сбера было совершено 32 DDoS-атаки.

Напомним, ВЭФ-2023 проходит во Владивостоке с 10 по 13 сентября. Участники обсуждают создание новой экономической модели мира, модернизацию энергетической сферы, реновацию городов и развитие экономики в условиях санкций.

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ВЭФ-2023
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