Всемирный банк предложил Марокко помощь

Всемирный банк предложил всестороннюю помощь Марокко в восстановлении после разрушительного землетрясения, сообщает ТАСС со ссылкой на письменное заявление.

«Мы выразили наши глубочайшие соболезнования королевству на самом высоком уровне и предложили всестороннюю помощь стране в связи с этой катастрофой. На данном этапе наше внимание сосредоточено исключительно на марокканском народе и властях, которые пытаются справиться с этой трагедией», — указано в сообщении.

Землетрясение магнитудой 6,8 произошло в Марокко в ночь с пятницы на субботу. Горный район, где случилось землетрясение, находится примерно в 70 километрах к юго-западу от Марракеша. Сейсмологи считают, что двойного землетрясения в Марокко, как было в Турции в феврале, не ожидается.

Ранее в Марокко объявили траур.

В Королевском дворце в Рабате состоялось заседание в связи с произошедшим землетрясением, по его итогам король Марокко поручил принять комплекс мер.

Ранее сейсмолог рассказал, может ли повториться землетрясение в Марокко.