Рост торговой активности России разочаровал Германию

Торговая активность России на мировом рынке существенно выросла, несмотря на санкции. Это вызвало разочарование у немецких экспертов, пишет Business Insider.

Издание ссылается на отчет Кильского института мировой экономики. В нем говорится, что в российских портах зафиксирован рост числа прибывающих контейнеровозов.

Расчеты института основаны на объеме товаров, которые в августе были выгружены в трех крупнейших портах России – Владивостоке, Новороссийске и Санкт-Петербурге. Институт не предоставил разбивку по объему контейнеров. Но к документу прилагался график, который показывает рост прибывающих контейнерных грузов в трех крупнейших российских портах в годовом выражении. Эксперты пишут, что у них нет понимания, откуда поступили товары, но торговая активность «на удивление высокая», и это их «разочаровывает».

«Несмотря на санкции Запада и ослабление курса рубля, российский товарооборот находится на уровне, который существовал до начала спецоперации», — делается вывод в отчете.

Отчет Кильского института мировой экономики появился после сообщений о рекордном росте импорта Китая из России в долларовом выражении. По данным таможенного управления КНР, общий объем торговли с Россией по итогам января-августа этого года увеличился на 32% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, до $155,1 млрд. Экспорт из России в Китай вырос на 13,3% до $83,3 млрд.

Ранее эксперты оценили выгоды стран от неприсоединения к санкциям против России.