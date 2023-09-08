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РЖД возобновили продажу билетов за 90 суток на поезда дальнего следования

РЖД возобновили продажу билетов за 90 суток на все поезда дальнего следования

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Илья Наймушин/РИА Новости

ОАО «Российские железные дороги» (РЖД) возобновило продажу билетов на все поезда дальнего следования за 90 суток до их отправления. Об этом сообщила пресс-служба компании в Telegram.

Как говорится в сообщении, все ограничения, связанные с проведением масштабных работ по реконструкции инфраструктуры в Центральном транспортном узле, сняты. Изменения касались поездов, курсирующих в сообщении с Москвой, Санкт-Петербургом, рядом городов Краснодарского края, Приволжья, Урала и Северного Кавказа.

В заявлении РЖД отмечается, что уже в субботу, 9 сентября, можно будет купить билеты на рейсы, которые ранее поступали в продажу лишь за 45 дней до отправки. К примеру, завтра уже можно будет приобрести билет на 6 декабря.

До этого сообщалось, что РЖД собирается повысить тарифы на грузовые перевозки. Как писала газета «Коммерсантъ», расходы компании на транспортную безопасность в 2022 году превысили 45 млрд рублей. Это существенно больше, чем предусмотренный 1% индексации тарифа.

Ранее в Подмосковье рабочий спас девушку в наушниках от приближающегося поезда и попал на видео.

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