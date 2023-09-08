РЖД возобновили продажу билетов за 90 суток на поезда дальнего следования

ОАО «Российские железные дороги» (РЖД) возобновило продажу билетов на все поезда дальнего следования за 90 суток до их отправления. Об этом сообщила пресс-служба компании в Telegram.

Как говорится в сообщении, все ограничения, связанные с проведением масштабных работ по реконструкции инфраструктуры в Центральном транспортном узле, сняты. Изменения касались поездов, курсирующих в сообщении с Москвой, Санкт-Петербургом, рядом городов Краснодарского края, Приволжья, Урала и Северного Кавказа.

В заявлении РЖД отмечается, что уже в субботу, 9 сентября, можно будет купить билеты на рейсы, которые ранее поступали в продажу лишь за 45 дней до отправки. К примеру, завтра уже можно будет приобрести билет на 6 декабря.

До этого сообщалось, что РЖД собирается повысить тарифы на грузовые перевозки. Как писала газета «Коммерсантъ», расходы компании на транспортную безопасность в 2022 году превысили 45 млрд рублей. Это существенно больше, чем предусмотренный 1% индексации тарифа.

Ранее в Подмосковье рабочий спас девушку в наушниках от приближающегося поезда и попал на видео.