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Мишустин рассказал о росте ВВП России

Премьер-министр Мишустин: рост ВВП РФ за семь месяцев превысил два процента

Премьер-министр России Михаил Мишустин на совещании о проекте федерального бюджета на три года заявил об укреплении экономического роста страны. Об этом сообщает ТАСС.

Глава правительства привел данные Минэкономразвития, согласно которым, в июле 2023 года в годовом выражении ВВП превысил уровень 2022 года на 5%, а уровень двухлетней давности — почти на 1%.

«В целом за семь месяцев 2023 года этот показатель увеличился более чем на 2%», — подчеркнул премьер-министр.

Также Мишустин на совещании о проекте федерального бюджета сообщил, что исполнение бюджета Российской Федерации по итогам 2023 года ожидается с дефицитом на прогнозном уровне 2% ВВП.

Кроме того, премьер отметил, что риски для экономики никуда не делись и стоит избегать чрезмерно оптимистичных прогнозов при планировании бюджета.

В августе Мишустин заявлял, что экономика России адаптировалась ко внешним вызовам и показывает рост.

Ранее Мишустин заявил о завершении подготовки бюджета на 2024 год и плановый период.

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