Мишустин заявил о завершении подготовки бюджета на 2024 год и плановый период

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что правительство завершает подготовку бюджета на следующий год и на плановый период 2025-2026 годов, передает ТАСС.

По его словам, бюджет РФ направлен на решение самых важных и масштабных задач развития страны. Прежде всего — это исполнение в полном объеме перед людьми социальных обязательств, о которых говорит президент РФ Владимир Путин, и поддержку положительных изменений в российской экономике, указал премьер.

23 августа Мишустин заявил, что три рубля из четырех доходов бюджета России приходится на несырьевые сектора экономики.

Ранее Путин говорил, что текущая бюджетная ситуация в стране в целом устойчивая и не несет рисков для макроэкономической стабильности.

До этого министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что обязательства российского бюджета будут исполнены в полном объеме, несмотря на то, что нефтегазовые доходы России снизились.

Ранее Центробанк РФ назвал три сценария развития экономики России.