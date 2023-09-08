Германия продлит государственную опеку над активами «Роснефти»

Правительство Германии решило продлить на полгода внешнее управление Федерального сетевого агентства, под которое в 2022 году были переданы активы компании «Роснефть». Об этом сообщило агентство DPA со ссылкой на Министерство по делам экономики и защиты климата ФРГ, передает ТАСС.

Режим внешнего управления действовал до середины сентября.

«В целях обеспечения энергоснабжения германское правительство продлевает срок доверительного управления Rosneft Deutschland GmbH и RN Refining & Marketing GmbH на основании Закона об энергетической безопасности до 10 марта 2024 года», — пишет DPA.

В апреле бундестаг поддержал поправки в закон об энергетической безопасности (Ensig), которые позволяют правительству ФРГ продать акции «Роснефти» в нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) в Шведте (федеральная земля Бранденбург) без национализации активов этой компании.

Ранее в ФРГ причислили молодежную организацию «Альтернативы для Германии» к экстремистским.