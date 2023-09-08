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Цена газа в Европе выросла на 8%

Цена газа в Европе выросла на 8% на фоне забастовок в Австралии

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Shutterstock

Цена газа в Европе на открытии биржевых торгов в пятницу выросла на 8,4% на фоне новостей о начале забастовок на СПГ-заводах Chevron в Австралии. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

По состоянию на утро 8 сентября, стоимость октябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах выросла до $394 за 1 тыс. куб. м, или €35,5 за МВт-ч.

До этого египетский экономист, директор Азиатского центра исследований и переводов Ахмед Мустафа высказывал мнение, что сокращение нефтедобычи — это один из инструментов России и Саудовской Аравии для изменения мирового порядка. Он считает, что повышение цен на сырье, которое за этим последует, обанкротит Европу.

4 сентября стало известно, что Минэнерго РФ направило запрос 70 нефтегазовым компаниям с требованием предоставить данные о производстве и экспорте бензина, дизельного топлива и сжиженного газа. В письме первый замминистра Минэнерго Павел Сорокин просит компании, включая крупнейшие, такие как «Роснефть», «Газпром нефть», ЛУКОЙЛ, СИБУР, НОВАТЭК и др., а также независимые НПЗ, предоставить данные о производстве бензина и дизтоплива.

Ранее стало известно, когда цены на нефть упадут до $50 за баррель.

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