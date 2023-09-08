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Минцифры хочет направить средства маркетплейсов на помощь «Почте России»

В Минцифры назвали инфраструктурный платеж для «Почты России» необходимой мерой

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Алексей Майшев/РИА «Новости»

Глава Минцифры Максут Шадаев назвал инфраструктурный платеж для «Почты России» со стороны маркетплейсов необходимой мерой, которая, тем не менее, будет непопулярной, сообщает газета »Известия».

Речь идет о планах обязать владельцев маркетплейсов и других участников рынка e-commerce уплачивать «Почте России» инфраструктурный платеж в размере 0,5% от квартального оборота товаров — касаться это будет участников рынка, ежегодная выручка которых составляет не менее одного млрд рублей. «Почте России», таким образом, сможет получать 24–25 млрд рублей ежегодно.

Тем не менее, несмотря на поддержку Минцифры, Федеральная антимонопольная служба считает, что такие меры вызовут повышение цен на продукцию. Также негативно эти меры комментируют представители популярных российских маркетплейсов и аналитики, указывая на то, что у «Почты России» есть и другие источники дохода.

Ранее в Минцифры рассказали о способе поддержки «Почты России».

Ранее Роскомнадзор впервые привлек к ответственности мессенджер WhatsApp за отказ удалять запрещенную информацию.

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