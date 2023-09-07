Минэнерго Молдавии не видит шансов у «Газпрома» в суде по долгам

Министр энергетики Молдавии Виктор Парликов заявил, что «Газпром» проиграет в суде дело о взыскании исторических долгов страны, если оно будет рассматриваться. Об этом сообщает молдавский JournalTV.

По словам министра, даже если дело будет рассматриваться в арбитраже в Москве, у «Газпрома» нет шансов по просроченным долгам. Арбитражные решения по этим предполагаемым суммам были вынесены в период 2008-2020 гг. и не могут быть приведены в исполнение по истечении трех лет, считает Парликов.

«Одна из причин, по которой мы согласились выплатить определенную сумму и закрыть этот вопрос мирным путем, заключается в том, что мы будем рассмотреть эти дела в Арбитражном суде Москвы, как того предусматривает контракт», — заявил Парликов.

Парликов отметил, что не исключает отказа «Газпрома» признать результаты проведенного Молдавией аудита долгов. По итогам аудита подтвержденная сумма долга составила 709 млн долларов, из которых 276 млн не подкреплены документально, а 400 млн не подлежат взысканию.

Накануне «Газпром» не согласился с утверждениями Молдавии об историческом долге за газ.

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