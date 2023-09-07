Стали известны последствия ухода British American Tobacco из России

В России не возникнет дефицита премиальных сигарет из-за ухода British American Tobacco (BAT). Такое мнение в беседе с «Газетой.Ru» высказал председатель Национального союза защиты прав потребителей Павел Шапкин, комментируя решение производителя.

«Сигареты могут выпускать большое количество компаний, все они по сути одинаковы по составу и отличаются только соусами. Поэтому никакого дефицита премиальных сигарет в России не будет», — объяснил Шапкин.

По его словам, бизнес BAT продается дружественной структуре, и она скорее всего продолжит выпускать линейку уходящего из России производителя, в том числе Dunhill, Kent, Vogue, Rothmans, Pall Mall, Lucky Strike, Ява. Названия могут меняться, но и это не факт, считает эксперт.

«Себестоимость производства сигарет копеечная, а маржинальность превышает 1000%. Да, есть налоги, но даже с учетом них бизнес очень прибыльный», — объяснил Шапкин.

Для россиян ничего не изменится в рамках решения BAT, подытожил он. В качестве примера эксперт привел рестораны «Вкусно и точка», которые успешно, по его мнению, заменили ушедший из России Mc'Donalds. В случае с сигаретами будет то же самое, спрогнозировал он.

BAT объявила о продаже российского и белорусского бизнеса в четверг. Покупателем стал консорциум, возглавляемый менеджментом BAT Russia. Ожидается, что сделка завершится следующего месяца.

Ранее Минюст США оштрафовал British American Tobacco на $629 млн за поставки в Северную Корею.