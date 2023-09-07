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Во Франции возникли проблемы с птицеводами с Украины

Во Франции пожаловались на конкуренцию с украинскими поставщиками курятины

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Александр Кряжев/РИА «Новости»

Председатель Межпрофессиональной ассоциации поставщиков куриного мяса Anvol Жан-Мишель Шеффер заявил в интервью Figaro, что французские птицеводы страдают от «недобросовестной конкуренции» со стороны украинских производителей.

Еврокомиссия в июне продлила беспошлинный ввоз украинской курятины, что привело к «взрывному росту предложения на рынке».

Шеффер выразил обеспокоенность тем, что украинские куры дестабилизируют рынок, и отметил, что французское птицеводство представляет семейный бизнес, в то время как украинские предприятия находятся в другой категории. Он также отметил, что себестоимость производства курятины на Украине в два раза ниже, чем в Евросоюзе.

Шеффер призвал Еврокомиссию «защитить» местных производителей, отметив, что выгода от текущей ситуации идет не украинскому народу, а гигантскому украинскому производителю курятины MHP, принадлежащему украинскому олигарху.

Ранее сообщалось, что на Украине власти хотят существенно поднять цены на спиртное.

Ранее ученые ВШЭ пришли к выводу, что почти вся промышленность в РФ испытывает высокую кадровую уязвимость.

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