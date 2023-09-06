G7 отказалась регулярно пересматривать потолок цен на российскую нефть

Страны G7 и их союзники отказались от регулярного пересмотра механизма ограничения цен на российскую нефть. Об этом сообщили источники Reuters.

По их словам, несмотря на то, что некоторые страны ЕС были за пересмотр, США и другие члены G7 не проявляют к этому интереса. Изначально ЕС согласился рассматривать потолок цен каждые два месяца.

Механизм позволяет покупать российскую нефть со скидкой при условии, что цена не превышает $60 за баррель. Однако сейчас из-за ралли цен на нефть российская Urals торгуется выше потолка.

При этом Россия нашла способы обхода ограничений, экспортируя нефть через посредников за пределами Запада. По данным Минфина РФ, в августе Urals в среднем стоила $74 за баррель.

Напомним, 5 декабря ЕС ввело эмбарго на морские поставки нефти из РФ, а G7 и австралийские власти установили потолок в $60/баррель. С февраля аналогичные ограничения коснулись нефтепродуктов ($100 и $45 за баррель).

Ранее стало известно, как долго нефть будет оставаться главным источником мировой энергии.