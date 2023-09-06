Китай заявил о намерении досрочно достичь цели по товарообороту с Россией

Китай ожидает, что цель в $200 млрд товарооборота с Россией будет достигнута досрочно. Об этом заявил посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй на семинаре, посвященном 10-летию инициативы «Один пояс — один путь», передает ТАСС.

«Мы ожидаем, что цель 200 млрд долларов <…> будет достигнута досрочно», — отметил дипломат.

Он напомнил, что эту цель поставили главы двух стран. По словам посла, с января текущего года товарооборот Китая и России достиг $131,4 млрд, увеличившись на 36,5% по сравнению с аналогичным периодом 2022-го года.

5 сентября стало известно, что поставки китайских автомобилей в Россию достигли рекордного уровня, поднявшись до суммы в $1,06 млрд. По данным китайской таможни, в июне в РФ также было поставлено рекордное количество машин — на $1,03 млрд. Это считается крупнейшей в истории месячной поставкой в Россию авто из Китая. РФ лидирует среди экспортеров автомобилей из КНР с долей в 16,8%.

Ранее стало известно, что Китай активно покупает российские фильмы.