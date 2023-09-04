Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Эрдоган назвал цель товарооборота Турции и России

Эрдоган: Турция и Россия движутся к товарообороту в $100 млрд в год

close
100%
Alexander Zemlianichenko/AP

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ожидает, что ежегодный товарооборот с Россией в ближайшее время вырастет с $62 млрд до $100 млрд. Об этом он заявил на встрече с российским лидером Владимиром Путиным в Сочи. Трансляцию вел телеканал «Россия 24».

«В настоящее время товарооборот между Турцией и Россией составляет $62 млрд. Он продвигается к цели в $100 млрд, и это нас очень радует», — заявил он.

Также Эрдоган в начале общения с российским лидером Владимиром Путиным в Сочи отметил, что переговоры по вопросу зерновой сделки станут значимыми для мира и стран Африки.

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган днем 4 сентября начали переговоры в Сочи. Глава РФ прибыл к месту встречи первым и встретил автомобиль с турецким коллегой. Путина сопровождали глава Росатома Алексей Лихачев и вице-премьер Александр Новак. При встрече президенты России и Турции пожали друг другу руки и кратко пообщались — Путин пригласил Эрдогана приезжать в Сочи не только по делам, но и отдохнуть.

Ранее в Совфеде обвинили Эрдогана в нарушении обязательств перед Россией.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях