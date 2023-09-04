Эрдоган назвал цель товарооборота Турции и России

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ожидает, что ежегодный товарооборот с Россией в ближайшее время вырастет с $62 млрд до $100 млрд. Об этом он заявил на встрече с российским лидером Владимиром Путиным в Сочи. Трансляцию вел телеканал «Россия 24».

«В настоящее время товарооборот между Турцией и Россией составляет $62 млрд. Он продвигается к цели в $100 млрд, и это нас очень радует», — заявил он.

Также Эрдоган в начале общения с российским лидером Владимиром Путиным в Сочи отметил, что переговоры по вопросу зерновой сделки станут значимыми для мира и стран Африки.

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган днем 4 сентября начали переговоры в Сочи. Глава РФ прибыл к месту встречи первым и встретил автомобиль с турецким коллегой. Путина сопровождали глава Росатома Алексей Лихачев и вице-премьер Александр Новак. При встрече президенты России и Турции пожали друг другу руки и кратко пообщались — Путин пригласил Эрдогана приезжать в Сочи не только по делам, но и отдохнуть.

Ранее в Совфеде обвинили Эрдогана в нарушении обязательств перед Россией.