Путин оценил ход переговоров по созданию газового хаба в Турции

Москва и Анкара могут в скором времени достичь договоренностей о создании газового хаба на турецкой территории. На это обратил внимание президент РФ Владимир Путин, передает РИА Новости.

В понедельник, 4 сентября, глава государства встретился с лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. При этом одной из главных тем обсуждения стало сотрудничество двух стран в сферах экономики и энергетики.

«Мы продвинулись, и я надеюсь, в ближайшее время завершим переговоры по созданию газового хаба в Турции», — отметил Путин.

Он добавил, что формирование подобного распределительного центра должно сделать энергетическую ситуацию в регионе более сбалансированной и стабильной. По словам российского лидера, реализация данной инициативы «пойдет на пользу».

В октябре 2022 года Владимир Путин выдвинул идею о создании на территории Турции газового хаба, куда можно было бы перенаправить утраченный объем транзита через трубопровод «Северный поток». Позже в Анкаре заявили, что с точки зрения инфраструктуры в стране почти все готово для реализации проекта. Однако власти указали на необходимость сначала внести поправки в законодательство.

В апреле 2023 года парламент республики принял первые поправки, которые касались деятельности местной нефтегазовой компании Botas («Боташ»). Также изменения распространились на другие предприятия в данной отрасли.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил о готовности страны нарастить поставки газа в Турцию.