В ЦБ заявили о готовности участвовать в проектах БРИКС по единой платежной инфраструктуре

Банк России готов участвовать в проектах БРИКС по единой платежной инфраструктуре. Об этом заявила первый заместитель председателя Центробанка РФ Ольга Скоробогатова, передает РИА Новости.

«Произошло обсуждение в рамках БРИКС... прозвучала тема создания общей инфраструктуры, как интеграция как национальных платформ, или создание какой-то платформы, например, по расчетной единице... Мы как центральный банк точно готовы во всех этих проектах участвовать и быть первыми в этой работе», — сказала она.

По ее словам, далеко не все регуляторы готовы объединиться «по каким-то ключевым платформам». Хотя взаимодействие нескольких ключевых стран могло бы создать совершенно другую международную инфраструктуру.

24 августа в тексте итоговой декларации 15-го саммита БРИКС, который завершился в ЮАР, говорилось, что лидеры объединения выступили за использование национальных валют в международной торговле и финансовых операциях между странами объединения.

До этого президент России Владимир Путин призвал страны БРИКС расширять расчеты в нацвалютах. Он выступил за дальнейшую реализацию стратегии экономического партнерства до 2025 года. Среди этих долгосрочных ориентиров российский лидер обозначил повышение роли стран объединения в международной валютно-финансовой системе, развитие межбанковской кооперации, более тесное взаимодействие по линии налоговых, таможенных, антимонопольных органов.

Ранее в США увидели перспективу роста влияния БРИКС.