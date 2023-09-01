В России стали производить больше детской мебели

За январь-июль 2023 года производство деревянных парт для школ и вузов выросло на 67,3%, а столов для детских садов и других дошкольных организаций — на 70,9%. Об этом заявил директор Рослесинфорга Павел Чащин. Его слова «Газете.Ru» передала пресс-служба.

Число парт достигло 365,9 тысяч штук на 1 августа, а столов для детских садов и других дошкольных учреждений – 86,3 тысяч штук.

Чащин объяснил, что российские производители стали наращивать производство после ухода с внутреннего рынка зарубежных компаний, в том числе IKEA. Так, за январь-июль 2023 года объемы выросли на 8,3% в натуральном и на 15,5% в денежном выражении. За тот же период на 15% увеличилось производство детской мебели из дерева. На 1 августа оно достигло 485 штук. Речь идет в том числе манежах, шкафах для игрушек и детских гарнитурах.

В России не менее 300 производителей детской мебели, большая часть из них локализованы в Поволжье и центральной полосе. Мебель для учебных и дошкольных учреждений, а также детская мебель для домов и квартир чаще всего изготавливаются с применением ДСП из березы, сосны и ели высокого класса безопасности.

Правительство РФ дополнительно стимулирует развитие конкурентного рынка детской мебели. Кабмин подготовил

поправки в Налоговый кодекс, которые предусматривают снижение сборов с производителей детской мебели и пеленок. Предлагается расширить перечень детских товаров, облагаемых пониженным налогом на добавленную стоимость (НДС). Для производителей детской мебели, автокресел, пеленок ставка налога уменьшится до 10%. Госдума может рассмотреть законопроект уже в сентябре, он стоит в плане рассмотрения нижней палаты и получил положительное заключение правового управления.

Ранее заммэра Ефимов сообщил, что в Москве стали производить больше мебели.