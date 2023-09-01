Назван возможный срок укрепления курса рубля

Курс рубля может укрепиться уже к октябрю из-за повышения цен на нефть и, соответственно, притока валютной выручки в Россию. Также положительной динамике будет способствовать резкий рост ключевой ставки и снижение объемов кредитования. Такое мнение в беседе с «Лентой.ру» высказал инвестиционный стратег брокера ВТБ Мои Инвестиции Алексей Михеев.

«С марта цена российской нефти марки Urals выросла с $45-50 до $70-75. Мы полагаем, что повышение цен на нефть будет способствовать увеличению профицита торгового баланса и должно вызвать рост притока валютной выручки в страну. Однако это произойдет с задержкой, основной эффект будет заметен в октябре, когда экспортеры выплатят квартальный налог на дополнительный доход», — отметил эксперт.

Повышение ключевой ставки на 350 базисных пунктов до 12% годовых может снизить объемы кредитования, повысить уровень сбережений, уменьшить спрос и импорт, добавил он. Все эти факторы в совокупности поддержат курс рубля, но механизм также действует с сильной задержкой.

Накануне эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин сказал «Газете.Ru», что текущий курс рубля уже свидетельствует о притоке валюты на внутренний рынок. Курс рубля не ускорил снижение после завершения налогового периода, как это происходило в предыдущие пару месяцев, объяснил он.

По данным Мосбржи на 13:09 мск, доллар торгуется на уровне 96,525 рублей, прибавляя с утра 0,5%. Евро стоит 104,8125 рублей (+0,7025%).

Ранее стало известно, сколько российских компаний пострадали от ослабления курса рубля.