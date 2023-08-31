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Авиакомпаниям России предложили приобретать западные лайнеры за свой счет

«Ъ»: авиакомпаниям РФ предложили приобретать западные самолеты за счет прибыли

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Global Look Press

Авиакомпаниям России предложили приобретать западные самолеты за счет чистой прибыли. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

По данным газеты, «Аэрофлот», «Уральские авиалинии» и iFly согласовали с Министерством транспорта Российской Федерации получение средств из Фонда национального благосостояния (ФНБ) на переоформление 40 лайнеров из иностранной собственности в российскую.

«Аэрофлот» сможет приобрести 18 самолетов ирландской авиакомпании AerCap, «Уральские авиалинии» — 19, iFly — три Airbus A330 от американской Air Lease Corporation.

Специалисты отмечают, что на страховое урегулирование по этим воздушным суднам понадобится 80-96 млрд рублей.

29 августа стало известно, что опытный образец российского самолета SJ-100 совершил первый полет, продлившийся 54 минуты. В ходе испытаний была успешно проверена работа систем, управляемость и устойчивость опытного образца в воздухе. В новой модификации SJ-100 заменено примерно 40 иностранных систем и агрегатов (кроме франко-российского двигателя SaM-146), самолет называют «импортонезависимым». Далее предстоит его сертификация и наладка серийных поставок в авиакомпании.

Ранее сообщалось, что в российские самолеты стали чаще врезаться птицы.

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