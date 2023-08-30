Стало известно, на сколько в России вырос рынок рекламы

В январе-июне 2023 года российский рекламный рынок продемонстрировал высокие темпы роста и увеличился на 27% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигнув 315 млрд рублей. К первому полугодию 2021 года, предшествовавшего кризису, прирост составил 19%. Об этом свидетельствуют данные Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР).

Эксперты отрасли называют другие оценки объема рынка за анализируемый период. Так, по расчетам OMD OM Group, прирост составил 15% до 289,4 млрд рублей, а в Group4Media полагают, что рост достиг 30% до 327-330 млрд рублей, приводит данные «Ведомости».

Все опрошенные компании сходятся во мнении, что наилучшую динамику продемонстрировал сегмент интернет-рекламы, рост которого, по оценкам, составил от 20 до 46%. Это связано с интеграцией рекламы в интернет-магазины и на маркетплейсы в общую оценку.

Также высокими темпами, от 18 до 30%, росли наружная реклама и радиорынок. При этом объем рекламы в печатных СМИ, напротив, сократился на 19%. Оценки объема ТВ-рекламы разнятся от 5 до 9% роста.

Эксперты объясняют динамику рекламного рынка увеличением инвестиций со стороны отечественных ритейлеров, финансовых компаний и других отраслей, а также ростом цен на рекламу. Прогнозируется продолжение позитивной динамики на уровне 16-30% к итогам 2023 года.

В начале августа на известного блогера завели дело за систематическую рекламу онлайн-казино.

Ранее россиянам рассказали, на чем сейчас зарабатывают блогеры.