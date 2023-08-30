Российские банки начали возвращать клиентам украденные мошенниками деньги

Принятый Госдумой закон о дополнительной защите людей от финансовых мошенников, обязывающий банки возвращать клиентам переведенные мошенникам средства, вступит в законную силу следующим летом, но «Тинькофф» уже сейчас объявил о запуске специального сервиса по защите от телефонного мошенничества с возвратом денежных средств.

В компании пояснили, что сервис «Защитим или вернем деньги» будет разрывать звонки с мошенниками, а также блокировать подозрительные операции с помощью системы фрод-мониторинга, усиленной ИИ-технологией.

«Если мошенники обойдут нашу защиту, мы вернем вам деньги согласно условиям сервиса», — говорится в сообщении пресс-службы «Тинькофф».

В банке уточнили, что в основе сервиса лежат технологии «Тинькофф защиты», используются алгоритмы банковской антимошеннической платформы и оператора связи «Тинькофф Мобайл». Поэтому защита денежных средств клиента гарантируется в том случае, если он пользуется сотовой связью «Тинькофф Мобайл».

Деньги будут возвращены, если злоумышленник действовал по классическим сценариям — представился сотрудником банка, правоохранительных органов, служб безопасности банков и т.д., а хищение произошло вследствие разговора по номеру «Тинькофф Мобайла».

В случае, когда «Тинькофф» предупреждал пользователя о потенциальной угрозе (блокировал подозрительные транзакции, отклонял телефонный разговор), а он самостоятельно решил продолжить общение с мошенником, банк будет усиленно проверять его транзакции, но условия сервиса действовать не будут. Равно как и в

ситуации, если клиент был обманут через звонки в мессенджерах.

По мнению главного эксперта «Лаборатории Касперского» Сергея Голованова, предпринятая «Тинькофф» мера позволит защитить пользователей от наиболее массовых и актуальных мошеннических схем.

«Злоумышленники, вероятнее всего, переключат свое внимание на клиентов других банков. Однако важно помнить, что мошенники постоянно меняют свои методы, поэтому пользователям необходимо всегда помнить о комплексной защите и оставаться бдительными», — считает Голованов.

Тот факт, что «Тинькофф» будет защищать лишь клиентов, пользующихся сотовой связью «Тинькофф Мобайл», эксперт объяснил тем, что в текущей ситуации, когда злоумышленники используют многоступенчатые схемы, необходима комплексная система безопасности: защита от мошеннических звонков, сессионные и транзакционные антифрод системы и т.д.