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G7 и ЕС могут ввести дополнительные ограничения на алмазы из России

NYT: G7 и ЕС могут обсудить новые ограничения на российские алмазы в сентябре

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Depositphotos

Страны, входящие в G7, а также Евросоюз планируют расширить действующие санкции в отношении российского алмазного сектора. Как сообщили источники в дипломатических кругах, новые ограничительные меры могут затронуть не только розничный, но и оптовый экспорт драгоценных камней из РФ. Об этом сообщает The New York Times.

По данным источников NYT, страны G7 и ЕС намерены запретить импорт российских алмазов в любом виде - как необработанных камней непосредственно с приисков, так и уже ограненных драгоценных камней. Это означает, что будет закрыт въезд на европейские и североамериканские рынки не только сырым алмазам, но и камням, прошедшим обработку в Индии, Бельгии или других странах.

Также планируется запретить транзит российских алмазов через территорию стран ЕС и G7. Это лишит Россию возможности сбывать камни из своих месторождений в обход прямого экспорта. По оценкам экспертов, новые санкции могут коснуться до 30% мирового экспорта драгоценных камней.

Ужесточение ограничений обусловлено желанием лишить российский алмазодобывающий сектор, в котором доминирует госкомпания АЛРОСА, значительной части доходов от продажи драгоценных камней. Это призвано ослабить финансовую поддержку военных действий России на Украине.

Официальное объявление о новой санкционной политике в отношении российских алмазов ожидается в сентябре на саммите G7. Эксперты полагают, что ужесточение ограничений вызовет существенные изменения на мировом рынке драгоценных камней.

В конец июня было отмечено, что мировые цены на алмазы начали снижаться.

Ранее Минфин США расширил санкции против России.

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