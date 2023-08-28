В АТА отреагировали на новость об отмене «все включено» в отелях Турции

Вице-президент Альянса туристических агентств (АТА) России Алексан Мкртчян прокомментировал в эфире радио «Комсомольская правда» новость о том, что в отелях Турции планируют отменить систему «все включено».

По его словам, эта информация не соответствует действительности.

«Это фейковый вброс. Эта система привлекает людей, она развита в мире и очень популярна у туристов», — сказал Мкртчян.

Представитель АТА отметил, что если некоторые отели отменят алкоголь, это снизит поток туристов к ним. Тем не менее, указал Мкртчян, люди летают в Турцию и Египет не из-за алкоголя, а из-за заранее известных цен.

22 августа Ассоциация туроператоров России назвала россиянам минимальную стоимость отдыха в Турции в начале сентября.

До этого «Газета.Ru» рассказала, куда россиянам поехать вместо подорожавшей Турции.

Ранее россиянам назвали страны, в которых можно выгодно отдохнуть.