В ЕС заявили о беспрецедентном падении товарооборота с Россией

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил о беспрецедентном сокращении импорта и экспорта между Европой и Российской Федерацией. Об этом он написал в своем блоге.

Боррель утверждает, что санкционные меры, введенные в отношении российской стороны, снизили поставки из России в Евросоюз на более чем 70% от уровня 2021 года. Европейский экспорт в Россию снизился на 54%.

До этого Госдепартамент США сообщил, что Соединенные Штаты ввели визовые ограничения в отношении трех российских граждан из-за ситуации с украинскими детьми.

24 августа Минфин США ввел санкции против 11 физлиц из России. Новые санкции США также затронули мать главы Чечни Кадырова. Также под ограничения попал международный детский центр «Артек».

17 марта 2023 года досудебная палата Международного уголовного суда (МУС) в Гааге, юрисдикцию которого Москва не признает, выдала ордер на арест президента России Владимира Путина и уполномоченной при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле считают ничтожным решение МУС об ордере на арест Путина.

Ранее в Еврокомиссии назвали сумму замороженных в Евросоюзе суверенных активов России.