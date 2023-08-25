Стало известно, кто возглавил совет директоров Объединенной судостроительной компании

Глава ВТБ Андрей Костин стал председателем совета директоров Объединенной судостроительной компании (ОСК). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

По информации агентства, заседание совета директоров компании состоялось 25 августа.

«Совет директоров Объединенной судостроительной корпорации на заседании 25 августа 2023 года единогласно принял решение об избрании Андрея Костина председателем совета директоров ОСК», — говорится в сообщении пресс-службы.

До этого Минпромторг сообщал, что новым гендиректором Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) назначен Андрей Пучков, который ранее занимал должность первого зампреда правления ВТБ.

Главы Минпромторга Денис Мантуров выразил надежду, что управленческий опыт Пучкова поможет скорой стабилизации финансового состояния государственного судостроительного холдинга. Также обновился состав совета директоров ОСК. Соответствующее распоряжения подписаны Росимуществом.

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