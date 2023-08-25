Стали известны причины роста цен на дизельное топливо по всему миру

Цены на дизель бьют глобальные рекорды, подобная ситуация наблюдается в нескольких уголках мира, а причинами этого стали высокий спрос на топливо в Китае, а также введеный в начале 2023 года запрет на его поставки из России в Европу. Об этом сообщается на сайте газеты «Известия».

В публикации отмечается, что в Соединенных Штатах объем всех нефтяных дистиллятов, в том числе и дизеля, к середине августа сократился до 115 млн баррелей, что на 18% меньше, чем в среднем за последние 10 лет. Данный показатель стал одним из худших за всю историю, утверждает издание.

Подчеркивается, что в текущий момент запасы дизеля в Европе достигли сезонного пика — 248 млн баррелей, но этот показатель значительно ниже обычного уровня для лета.

В России также наблюдаются проблемы с дизелем. В нескольких южных регионах страны на фоне кампании по сбору урожая наблюдается дефицит топлива. Сложности произошли из-за логистических причин, а также переориентации поставок угля с западного направления на восточное, пишет издание.

До этого Министерство энергетики не поддержало предложение ассоциации грузоперевозчиков «Грузавтотранс» о государственном регулировании цен на дизельное топливо. Перевозчики просили зафиксировать стоимость дизтоплива на уровне ниже 60 рублей за литр.

Ранее Великобритании предрекли дефицит фруктов и овощей из-за аномальной жары в странах Южной Европы.