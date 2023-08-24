Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Центробанке рассказали, как владельцам банковских карт защититься от мошенников

Центробанк РФ назвал четыре шага для россиян, столкнувшихся с кибермошенниками

close
100%
Global Look Press

Существует четыре шага, которые нужно сделать владельцам банковских карт, столкнувшихся с кибермошенниками. Их назвали «Газете.Ru» в пресс-службе ЦБ РФ, комментируя статистику по операциям, совершенным без согласия клиентов во втором квартале 2023 года, которая была опубликована сегодня.

Объем операций, совершенных без согласия россиян, в апреле-июне 2023 года составил 3,8 млрд рублей. В первом квартале показатель был на уровне 3,5 млрд рублей.

Во-первых, ЦБ рекомендовал россиянам сохранять бдительность и не сообщать личные и финансовые данные посторонним лицам, под каким бы предлогом или способом (телефонный звонок, сайт, электронное письмо) их ни пытались узнать.

«Второй шаг — при возникновении любых сомнений относительно сохранности денег на вашем банковском счете нужно самостоятельно позвонить в свой банк по номеру, указанному на его официальном сайте или на оборотной стороне банковской карты», — отметили в пресс-службе регулятора.

Если человек стал жертвой мошенников, нужно немедленно заблокировать карту с помощью мобильного приложения или личного кабинета на сайте банка. Заблокировать ее также можно через контакт-центр банка (телефон указан на оборотной стороне карты) или в любом его отделении. В-четвертых, в течение суток после получения сообщения о списании средств написать заявление в отделении банка о несогласии с операцией. Также обратиться с заявлением о хищении денег в любое отделение полиции.

Следует помнить, что если человек самостоятельно перевел деньги мошенникам или предоставил им банковские данные, банк не обязан возвращать похищенную сумму, подытожили в ЦБ.

Во втором квартале мошенники стали атаковать россиян чаще. Число попыток увести деньги со счетов граждан выросло до 279 706 раз с 252 111 в первом квартале. Почти половина атак совершалась с использованием методов социальной инженерии.

Ранее в ЦБ объяснили рост объема хищений с банковских счетов россиян в первом квартале.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях