В Центробанке рассказали, как владельцам банковских карт защититься от мошенников

Существует четыре шага, которые нужно сделать владельцам банковских карт, столкнувшихся с кибермошенниками. Их назвали «Газете.Ru» в пресс-службе ЦБ РФ, комментируя статистику по операциям, совершенным без согласия клиентов во втором квартале 2023 года, которая была опубликована сегодня.

Объем операций, совершенных без согласия россиян, в апреле-июне 2023 года составил 3,8 млрд рублей. В первом квартале показатель был на уровне 3,5 млрд рублей.

Во-первых, ЦБ рекомендовал россиянам сохранять бдительность и не сообщать личные и финансовые данные посторонним лицам, под каким бы предлогом или способом (телефонный звонок, сайт, электронное письмо) их ни пытались узнать.

«Второй шаг — при возникновении любых сомнений относительно сохранности денег на вашем банковском счете нужно самостоятельно позвонить в свой банк по номеру, указанному на его официальном сайте или на оборотной стороне банковской карты», — отметили в пресс-службе регулятора.

Если человек стал жертвой мошенников, нужно немедленно заблокировать карту с помощью мобильного приложения или личного кабинета на сайте банка. Заблокировать ее также можно через контакт-центр банка (телефон указан на оборотной стороне карты) или в любом его отделении. В-четвертых, в течение суток после получения сообщения о списании средств написать заявление в отделении банка о несогласии с операцией. Также обратиться с заявлением о хищении денег в любое отделение полиции.

Следует помнить, что если человек самостоятельно перевел деньги мошенникам или предоставил им банковские данные, банк не обязан возвращать похищенную сумму, подытожили в ЦБ.

Во втором квартале мошенники стали атаковать россиян чаще. Число попыток увести деньги со счетов граждан выросло до 279 706 раз с 252 111 в первом квартале. Почти половина атак совершалась с использованием методов социальной инженерии.

Ранее в ЦБ объяснили рост объема хищений с банковских счетов россиян в первом квартале.