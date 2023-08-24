Россияне стали реже использовать микрозаймы, чтобы компенсировать траты на авто

В январе-июле этого года доля заявок россиян на микрозаймы, которые впоследствии планируется использовать на компенсацию расходов на авто, составила 6,2% против 9,6% за аналогичный период прошлого года. Об этом говорится в исследовании сервиса альтернативного онлайн-кредитования MoneyMan (есть у «Газеты.Ru»).

Речь идет о тратах на покупку запчастей, комплектующих, страховых полисов, оплаты услуг автосервисов.

Одновременно год к году на 15% снизилась и средняя запрашиваемая сумма по таким займам — с 17,8 тыс. рублей до 15,1 тыс. При этом средний срок, на который запрашивались микрокредиты, вырос с 22 до 27 дней.

Выявленная тенденция наблюдается на фоне общего роста стоимости запчастей, работы автомастерских, сказал директор по маркетингу Moneyman Андрей Грезнев.

«Обслуживание автотранспорта стало для россиян статьей расходов, в которой многие оказались не готовы стремиться успевать за ростом цен. Вместо этого они склонны к экономии за счет более бережного отношения к технике, снижения регулярности ее эксплуатации и посещения автосервисов, установки неоригинальных или бывших в употреблении деталей», — объяснил он.

MoneyMan проанализировал структуру целей запросов пользователей микрофинансовых организаций в разрезе потребности получения денег на обслуживание личного автотранспорта в августе 2023 года. В рамках исследования было рассмотрено более 300 тыс. заявок на займы, поступивших со всей России.

Ранее стало известно, как часто россияне не платят по микрозаймам.