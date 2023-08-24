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Число пайщиков-физлиц ПИФов в России превысило исторический максимум

Число физлиц в российских ПИФах выросло до 9 млн

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Сергей Фадеичев/ТАСС

Число физических лиц — пайщиков паевых инвестиционных фондов (ПИФ) в России во втором квартале 2023 года выросло на 420 тысяч и превысило 9 млн человек. Такие данные приводятся в отчете Банка России.

По информации регулятора, чистый приток средств в ПИФы за квартал увеличился на треть по сравнению с первым кварталом и составил 242,2 млрд рублей. Основную часть притока — 194,3 млрд рублей или 80% — обеспечили закрытые ПИФы.

В Центробанке отмечают рост спроса на розничные инвестиционные фонды со стороны населения. Популярность ПИФов среди физлиц связывают с высокими показателями доходности фондов в последние кварталы, а также с расширением предложения инвестпродуктов.

Средневзвешенная доходность открытых ПИФов во втором квартале составила 10,6% годовых, закрытых ПИФов — 23,9% годовых, что существенно выше уровня инфляции.

Таким образом, несмотря на экономическую неопределенность, инвестиционные фонды продолжают привлекать средства населения высокими показателями доходности. При этом растет и количество розничных инвесторов на фондовом рынке.

В начале августа аналитик рассказал, к каким инструментам присмотреться после рекордов Мосбиржи.

Ранее стало известно, сколько россияне вложили в фондовый рынок.

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