Россиянам рассказали, что будет с ценами на квартиры после роста ставок по ипотеке

Рост ставок по ипотеке и, как следствие, рост ежемесячных платежей приведет к увеличению спроса на льготные программы, в результате чего новостройки к концу года могут подорожать на 8–10%. Об этом пишет kp.ru со ссылкой на экспертов.

По их данным, после 15 августа спрос на новое жилье уже резко подскочил.

«Причинами высокого спроса являются как общий тренд на восстановление рынка (он начался в марте — его не стоит недооценивать), так и новости финансового рынка. Ослабление рубля, новости по ожидаемому (а затем — и фактическому) повышению ипотечных ставок заставили людей спешить с выходом на сделку. Сейчас на руках у покупателей есть достаточно много ипотечных одобрений еще по старым условиям. Эти сделки мы увидим в статистике за август и даже за первые недели сентября», — пояснил рассказал руководитель «Циан.Аналитики» Алексей Попов.

Вторичный рынок жилья рост ставок пока не сильно затронул, стоимость квартир здесь выросла за неделю на 0,3%. По мнению аналитиков, продажи на этом рынке будут снижаться, потому что «вторичка» не предусматривает льготные ставки.

Накануне стало известно, что с 15 по 22 августа повышение ставок по ипотеке совершили 15 крупнейших банков, в том числе Сбербанк, ВТБ, Росбанк, «Тинькофф» и другие. Средний размер ставки по ипотеке достиг 14% годовых. Это произошло на фоне резкого повышения ключевой ставки ЦБ с 8,5% до 12% на внеплановом заседании регулятора.

Ранее сообщалось, что россияне бросились скупать новые квартиры.