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В Сбере назвали выдачу первого кредита через ЦФА знаковым событием для экономики страны

Сбер выдал первый в России кредит через цифровые финансовые активы

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Unsplash

Сбер провел первую в России сделку кредитования через цифровые финансовые активы (ЦФА) под реальный имущественный залог, сообщает пресс-служба банка.

Как уточнили в Сбере, это аналог кредита, в котором ЦФА выступают долговым обязательством, обеспеченным залогом в виде движимого имущества компании и товаров в обороте. Также отмечается, что в решении о выпуске содержатся сведения о предмете залога.

По словам заместителя председателя правления Сбербанка Анатолия Попова, выдача первого в России кредита через ЦФА под залог реальных активов является знаковым событием не только для Сбера, но и для всей экономики страны.

«Технология распределенных реестров, на которой основан рынок цифровых активов, — одна из самых перспективных в мире. Ее применение позволяет устранить необязательных посредников в процессе сделки, ускорить и удешевить ее, а также сделать проведение транзакций более безопасным», — заявил он.

Попов добавил, что в Сбере ожидают новых кредитных сделок через ЦФА и дальнейшего распространения такой практики.

В банке сообщили, что эмитентом первой цифровой сделки кредитования под имущественный залог стал один из крупнейших российских производителей профессиональных моющих средств, автохимии и автокосметики «ТД ГраСС». Объем кредита составил 100 млн рублей. При этом компания рассматривает возможность дальнейшего кредитования через ЦФА.

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