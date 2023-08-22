Uniqlo окончательно покидает Россию

Японская сеть одежды Uniqlo расторгла договоры аренды помещений по всем своим магазинам в России. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на одного из партнеров японской компании и владельцев торговых центров.

Глава ретейл-департамента Core.XP Марина Малахатько заявила изданию, что Uniqlo таким образом завершила свою деятельность в РФ. Помимо расторжения договоров на аренду помещений, компания уволила всех сотрудников, выплатив им по 11 окладов, японские менеджеры при этом были переведены в другие страны.

По данным «Ведомостей», теперь на месте магазинов Uniqlo в «Атриуме», а также в «Европолисе» на проспекте Мира появился ретейлер Lime. Помещения Uniqlo в торговых центрах «Афимолл-сити», «Европейском», «Форт Отрадное», а также в здании на Новом Арбате арендует Gloria Jeans. В «Авиапарке», в «Мегах» в Химках и Теплом Стане вместо японского магазина появился Lady & Gentleman City — Just Clothes.

В августе президент Союза торговых центров Булат Шакиров сообщал, что в России осталось около 10 магазинов Uniqlo.

В марте 2022 года компания Fast Retailing Co., которая управляет сетью магазинов Uniqlo, заявила о приостановке деятельности в России.

Ранее одна из старейших в России торговых сетей «Карусель» закрылась после 19 лет работы.