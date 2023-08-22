Экономист предрек крах экономике США и Британии

США и Великобритания в будущем могут столкнуться с долговым кризисом. Об этом рассказал РИА Новости замгендиректора «Эксперт РА» Николай Иванов.

«Пока риск долгового кризиса остается низким: долг у большинства крупных стран «длинный», поэтому эффекты от роста ставок растянуты во времени», — сказал эксперт.

По его словам, в наихудшем положении оказалась Великобритания, где около 40% суверенного долга размещено под плавающие ставки. Большинство ипотечных кредитов в королевстве также «плавающие», при этом кризис там начался уже прошлой осенью.

Иванов добавил, что если долговая нагрузка будет «стравлена» относительно высокой инфляции еще некоторое время, в зоне риска могут оказать и Соединенные Штаты.

Госдолг США по итогам 2022 года составил $31,42 трлн. Госдолг Британии по итогам прошлого года вырос до $3,03 трлн, из-за чего страна оказалась на четвертом месте с списке крупнейших мировых должников.

В июле сообщалось, что Сингапур и США вышли в лидеры по госдолгу на душу населения.

Ранее Центробанк РФ резко поднял ключевую ставку до 12% на внеплановом заседании.