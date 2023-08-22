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Правительство поручило «Газпрому» заключить договор о поставках СПГ на Камчатку

Правительство поручило «Газпрому» и «Новатэку» газифицировать Камчатку

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Евгений Биятов/РИА Новости

Российское правительство поручило «Газпрому» для газификации Камчатки заключить в первом квартале 2024 года договор поставки сжиженного природного газа (СПГ) с проекта «Сахалин-2», сообщает ТАСС.

Кроме того, к третьему кварталу 2025 года Минэнерго, Минэкономразвития, ФАС, «Газпром» и региональные власти должны будут определить оптовую цену на регазифицированный СПГ для потребителей. В четвертом квартале будет определен источник финансирования, который компенсирует разницу между экономически обоснованной ценой на газ и регулируемой оптовой ценой.

Правительством также дано поручение «Новатэку» в третьем квартале 2023 года разработать и направить в Росморречфлот инвестиционную декларацию по комплексу регазификации СПГ на Камчатке, и, кроме того, выполнить инженерные изыскания по проекту строительства береговой инфраструктуры, а также разработать проектную документацию.

«Новатэк» ко второму-третьему кварталам 2025 года за счет собственных инвестиций должен возвести объекты морской части комплекса по приему СПГ в бухте Раковая Авачинской губы и в этот же срок передать их «Газпрому».

Ранее сообщалось, что правительство РФ утвердило дорожную карту газификации Камчатки до 2025 года.

Ранее стало известно, как долго нефть будет оставаться главным источником мировой энергии.

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