Правительство поручило «Газпрому» заключить договор о поставках СПГ на Камчатку

Российское правительство поручило «Газпрому» для газификации Камчатки заключить в первом квартале 2024 года договор поставки сжиженного природного газа (СПГ) с проекта «Сахалин-2», сообщает ТАСС.

Кроме того, к третьему кварталу 2025 года Минэнерго, Минэкономразвития, ФАС, «Газпром» и региональные власти должны будут определить оптовую цену на регазифицированный СПГ для потребителей. В четвертом квартале будет определен источник финансирования, который компенсирует разницу между экономически обоснованной ценой на газ и регулируемой оптовой ценой.

Правительством также дано поручение «Новатэку» в третьем квартале 2023 года разработать и направить в Росморречфлот инвестиционную декларацию по комплексу регазификации СПГ на Камчатке, и, кроме того, выполнить инженерные изыскания по проекту строительства береговой инфраструктуры, а также разработать проектную документацию.

«Новатэк» ко второму-третьему кварталам 2025 года за счет собственных инвестиций должен возвести объекты морской части комплекса по приему СПГ в бухте Раковая Авачинской губы и в этот же срок передать их «Газпрому».

Ранее сообщалось, что правительство РФ утвердило дорожную карту газификации Камчатки до 2025 года.

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