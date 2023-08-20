КНР наращивает закупки российских энергоносителей

Китай за первые 7 месяцев 2023 года увеличил импорт нефти, сжиженного природного газа (СПГ) и трубопроводного газа из России. Об этом свидетельствуют данные Главного таможенного управления КНР (GACC).

Поставки российской нефти в Китай с января по июль выросли на 25% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили более 60 млн тонн. Импорт СПГ увеличился на 62% и превысил 4,4 млн тонн. Поставки трубопроводного газа почти удвоились.

Россия сохраняет лидирующие позиции среди стран, экспортирующих эти виды топлива в Китай. При этом в стоимостном выражении импорт российской нефти снизился на 6% из-за падения цен.

Китай также нарастил закупки российской гречки. Ее импорт вырос почти в 5 раз в годовом исчислении и составил 60,8 тыс. тонн за 7 месяцев. Россия остается практически единственным поставщиком гречки в КНР.

Таким образом, несмотря на санкции Запада, Китай продолжает активно увеличивать импорт ключевых российских товаров, в первую очередь энергоресурсов.

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