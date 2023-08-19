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На Украине сообщили о невозможности защитить все энергообъекты зимой

Секретарь СНБО заявил о невозможности защитить все энергообъекты Украины зимой

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Depositphotos

Защитить зимой все энергетические объекты на Украине невозможно. Об этом в эфире Украинского радио заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны страны Алексей Данилов.

«Мы не говорим, что мы сможем защитить все [энергообъекты], защитить полностью физическими защитными сооружениями крайне сложно, но мы делаем все от нас зависящее», — сказал он.

По его словам, украинские энергообъекты сейчас защищены лучше, чем в прошлом году.

26 июля директор Центра исследования энергетики Александр Харченко призвал украинцев готовиться к блэкаутам зимой. Он указывал, что из-за обстрелов разрушено очень много оборудования, которое за год невозможно восстановить. Его не будет в системе предстоящей зимой.

До этого глава минэнерго Украины Герман Галущенко заявлял, что в стране зафиксировано 271 попадание по энергообъектам, некоторые из которых не подлежат восстановлению.

8 июля минэнерго Украины сообщало, что более 300 населенных пунктов в девяти регионах страны остались без электроснабжения из-за грозы.

Ранее на Украине назвали условия для проведения переговоров с Россией.

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