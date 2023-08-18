Суд в Лондоне отказался снимать санкции с партнера Абрамовича

Высокий суд Лондона отклонил иск, в котором требуется снять санкции с миллиардера и партнера бизнесмена Романа Абрамовича Евгения Швидлера. Об этом сообщает Reuters.

При этом адвокат Швидлера сообщил, что он направит апелляцию при первой же возможностью.

Ранее сообщалось, что Великобритания сняла ограничения с яхт и самолетов российского бизнесмена Олега Тинькова, а также главы компании Millhouse Евгения Швидлера, который является партнером Романа Абрамовича. Активы Тинькова и Швидлера были заморожены 24 марта, под аналогичные санкции попали глава Сбербанка Герман Греф, его заместитель Александр Ведяхин, бывший первый зампред банка Лев Хасис и другие.

Грефу и его коллегам закрыли въезд в Великобританию, у Тинькова и Швидлера ограничений на въезд в страну не было. При этом их самолетам и яхтам было запрещено входить в порты, летать в воздушном пространстве страны и садиться в аэропортах Соединенного Королевства. Теперь эти ограничения сняты.

До этого более 20 яхт, которые могут принадлежать подпавшим под санкции ЕС российским бизнесменам или их компаниям, были арестованы финской таможней. Отмечается, что в конце прошлой недели таможня сообщила компаниям, которые оказывают услуги по зимнему хранению яхт, что судна никуда нельзя перемещать.

Ранее Минфин США расширил санкции против России.