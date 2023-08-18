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Число будущих плательщиков «налога на вклады» сократилось из-за роста ставки

РБК: рост ставки ЦБ освободит ряд вкладчиков от уплаты налога по депозитам

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Shutterstock

Рост ключевой ставки Центробанка РФ до 12% приведет к росту необлагаемой базы налога на процентный доход по вкладам. Об этом пишет РБК.

В статье отмечается, что с начала года сумма необлагаемой базы налога на процентный доход по вкладам выросла с 75 до 120 тысяч рублей из-за роста ключевой ставки с 7,5 до 12%.

По данным расчетов, такой доход возможно получить, если держать на депозитах не менее 1,3 млн рублей.

15 августа ЦБ России повысил ключевую ставку сразу на 350 базисных пункта до 12% годовых. Это было нужно, чтобы ограничить риски для ценовой стабильности, объяснил регулятор.

После этого уже 12 крупных российских банков подняли доходность своих депозитов, выяснила «Газета.Ru». Подробнее — в нашем материале.

Бывший председатель Центробанка РФ Сергей Дубинин заявил «Газете.Ru», что не ожидает повышения ключевой ставки 15 сентября и роста доходности вкладов этой осенью

Ранее Qiwi оценила свою выплату по налогу на сверхприбыль в 500 млн рублей.

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