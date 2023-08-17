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В России предложили ввести кредитную амнистию для семей с детьми

Депутат Лантратова предложила ввести кредитную амнистию для семей с детьми

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Shutterstock

По информации, опубликованной в газете «Известия», первый зампред комитета по просвещению Государственной думы Российской Федерации Яна Лантратова предложила ввести кредитную амнистию для семей, у которых есть дети.

По словам парламентария, к 1 мая 2023 года задолженность россиян перед банками составила 30,22 трлн рублей. Уровень задолженности граждан по сравнению с началом года увеличился с 35 до 41%. По мнению депутата, это привело к инфляции и стагнации реальных доходов, что ослабляет финансовое положение россиян.

Более 80% бедных граждан России составляют семьи с детьми, отметила Лантратова.

В связи с этим, депутат предлагает ввести однократную кредитную амнистию для семей с детьми с целью снижения долгового бремени. Она указала: «Данная категория граждан в этой ситуации требует повышенных мер господдержки. В этой связи с целью ослабления долгового бремени представляется целесообразным введение единоразовой кредитной амнистии для семей с детьми».

Ранее в Госдуме предложили запретить выдавать кредиты иноагентам.

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