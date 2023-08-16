Из порта Одессы вышло первое с момента окончания зерновой сделки судно

Из одесского порта вышло судно-контейнеровоз, находившееся там с начала специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает одесское издание «Думская».

Согласно информации издания, водоизмещение судна составляет 110 тысяч тонн, длина — 300 метров, ширина — 48 метров.

По данным издания «СТРАНА.ua», контейнеровоз «Joseph Schulte» находился в порту с 23 февраля прошлого года, вышел за Воронцовский маяк и держит курс на Босфор. На нем находится 30 тысяч тонн груза, включая продовольствие.

До этого министр национальной обороны Турции Яшар Гюлер в интервью телеканалу A-Haber говорил, что вопрос возвращения заблокированных на Украине турецких судов обсуждают и с Москвой, и с Киевом. В портах Украины на данный момент находятся 12 турецких судов и один поврежденный кран.

Шесть судов стоят в подконтрольных Украине портах Николаев и Ольвия. Их турецкая сторона собирается вернуть в первую очередь.

Гюлер также говорил, что мировые лидеры и руководство ООН считают, что турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган может решить вопрос с возобновлением зерновой сделки.

Ранее в Китаеоценили влияние санкций на торговлю с РФ.