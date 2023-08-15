Сызранский НПЗ ввел в эксплуатацию цифровую систему измерения массы грузов

Сызранский НПЗ, который входит в нефтеперерабатывающий комплекс «Роснефти», ввел в эксплуатацию автомобильный весоизмерительный комплекс. Об этом сообщается на сайте «Роснефти».

Предполагается, что цифровое оборудование увеличит точность взвешивания отгружаемых нефтепродуктов, а также поступающих на завод материалов массой от 200 кг до 60 тонн.

В компании уточнили, что проект реализуется в рамках стратегии «Роснефть-2030». При этом отмечается, что все оборудование весоизмерительного комплекса на базе микропроцессорной техники поставлено отечественными производителями.

«Взвешивание во время движения автотранспорта позволяет увеличить пропускную способность и сократить время отгрузки. Благодаря системе видеофиксации результаты взвешивания передаются на сервер для оперативного учета массы грузов. Система контроля положения автомобиля и управления движением при помощи светофоров и шлагбаумов обеспечивает высокий уровень дорожной безопасности», — говорится в сообщении.

Предполагается, что применяемое оборудование и инженерные решения обеспечивают соответствие всем современным нормам экологической безопасности. Автомобильный весоизмерительный комплекс прошел все необходимые испытания, сведения о системе внесены в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений.

Напомним, на Сызранском НПЗ продолжается реализация масштабной программы «Роснефти» по модернизации перерабатывающих мощностей с целью дальнейшего увеличения глубины переработки, повышения выхода светлых нефтепродуктов и увеличения выпуска качественных моторных топлив.