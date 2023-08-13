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Эксперт назвал главную опасность льготной ипотеки

Аналитик Осадчий: льготная ипотека ведет к новому ипотечному пузырю в РФ

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Льготная ипотека в России чревата формированием нового ипотечного пузыря, считает глава аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий. Об этом он заявил в интервью «Московскому Комсомольцу».

По словам Осадчего, льготные ипотечные программы приводят к опережающему росту цен на недвижимость. Например, в первом квартале 2023 года средняя цена квадратного метра в новостройках была на 40% выше, чем на вторичном рынке. Это происходит из-за того, что предложение жилья не успевает за спросом, разогреваемым льготными программами.

«Льготная ипотека — это ипотека subprime (так в период банковского кризиса 2008 года в США назывались проблемные ипотечные кредиты. — Прим. «Газеты.Ru»), «низкокачественная» ипотека, нацеленная на людей с относительно низким уровнем дохода», — отметил Осадчий.

Кроме того, по словам эксперта, льготная ипотека стимулирует приток в Россию дешевой рабочей силы из Средней Азии. Только за первое полугодие 2022 года в страну въехало 2,5 млн мигрантов. Это ведет к росту инфляции и социальной напряженности.

В случае экономического спада заемщики с низким уровнем дохода первыми начнут испытывать проблемы с платежами по ипотеке, предупреждает Осадчий. Это может спровоцировать обвал цен на жилье и новый ипотечный кризис.

В настоящее время доля льготной ипотеки в России превысила 39%. Самые популярные программы – ипотека на Дальнем Востоке под 2% и семейная ипотека под 6%. После повышения ключевой ставки ЦБ до 8,5% банки также стали увеличивать ставки по обычным ипотечным кредитам.

Ранее в России рассказали, как подъем ключевой ставки повлияет на рынок жилья.

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