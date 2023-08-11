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Россиянам рассказали, по какому сценарию из описанных ЦБ пойдет экономика России

«БКС»: нужно ориентироваться на второй сценарий ЦБ РФ — усиление фрагментации

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Сергей Гунеев/РИА «Новости»

Сейчас целесообразно ориентироваться на второй сценарий развития экономики России — усиление фрагментации. Об этом «Газете.Ru» рассказал эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер, комментируя описанные Центробанком РФ три сценария развития российской экономики до 2026 года.

«На фоне высокой неопределенности момента, целесообразнее ориентироваться на средний вариант. Фрагментация ускоряется, и этот вариант (средний), помимо украинской проблематики, усиливается новым фактором — Африка. А значит, при возможности наши западные партнеры будут пытаться усилить давление через ограничения», — объяснил Зельцер.

По его словам, инфляция уже сейчас ускоряется, а курс доллара продолжительное время остается выше 90 рублей. Эффект импортируемой инфляции переносится на внутренние цены, и ЦБ, скорее всего, будет вынужден действовать жестче с ключевой ставкой и денежно-кредитной политикой. Вариант с ключевой ставкой 10% годовых еще в 2023 году нельзя снимать со счетов, уверен Зельцер.

Сценарий усиления фрагментации, описанный ЦБ, подразумевает, что государства в мире будут стараться локализовать производства на своих территориях, ограничивать доступ конкурентов к экономике и технологиям. А партнерства будут строиться по географической близости и дружественности в геополитической повестке. В этом случае не исключены новые санкции против России, что скажется на темпах роста ее экономики. Инфляция в рамках этого сценария может вырасти в 2024 году до 5-7% и вернется к 4% в 2025 году. ЦБ будет вынужден проводить более жесткую, чем в базовом сценарии, политику, возможен подъем ключевой ставки.

ЦБ в пятницу определил три сценария развития экономики России до 2026 года. Первый — базовый — вариант предполагает отсутствие новых шоков. Второй — собственно, усиление фрагментации. Третий — рисковый — сценарий подразумевает мировой финансовый кризис, который сопоставим по масштабам с событиями 2007-2008 годов.

Ранее «Газета.Ru» рассказала, как ключевая ставка влияет на экономику России.

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