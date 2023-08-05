Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

СМИ сообщают о подорожании внутреннего туризма в России

«Ъ»: внутренний туризм в России дорожает быстрее зарубежного

close
100%
Виталий Тимкив/РИА «Новости»

Рост среднего чека при бронировании туров на внутренних курортных направлениях России оказался более выраженным, чем на зарубежных. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

По данным Travelata.ru средний чек при бронировании тура на популярных курортных направлениях в августе вырос на 15-33% год к году. Наиболее выраженной динамика оказалась на Черноморском побережье, например, в Абхазии средний чек за год вырос на 33,3% — до 114,5 тыс рублей, на российских курортах — на 29,6%, до 98,3 тыс рублей.

Вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин подчеркнул, что средний чек на зарубежных направлениях за вырос на 20-40%. Это произошло несмотря на ослабление рубля на 60-70% за прошедший год. Он подчеркнул, что туристы сами могли выбирать менее продолжительные туры, а также менять отели или локации, сказывается на ситуации также снижение стоимости перевозки за рубеж за счет роста предложения. Горин отметил, что это также отчасти сказывается и на российских курортах, что не допускает перегрева цен.

До этого стало известно, что Турция вошла в пятерку самых дорогих массовых направлений туризма по размеру среднего чека на турпакет, уступив Мальдивам, Кубе и Шри-Ланке.

Ранее 50-летний турист попал в больницу с некрозом пениса после 24-часового секса с женой

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях