СМИ сообщают о подорожании внутреннего туризма в России

Рост среднего чека при бронировании туров на внутренних курортных направлениях России оказался более выраженным, чем на зарубежных. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

По данным Travelata.ru средний чек при бронировании тура на популярных курортных направлениях в августе вырос на 15-33% год к году. Наиболее выраженной динамика оказалась на Черноморском побережье, например, в Абхазии средний чек за год вырос на 33,3% — до 114,5 тыс рублей, на российских курортах — на 29,6%, до 98,3 тыс рублей.

Вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин подчеркнул, что средний чек на зарубежных направлениях за вырос на 20-40%. Это произошло несмотря на ослабление рубля на 60-70% за прошедший год. Он подчеркнул, что туристы сами могли выбирать менее продолжительные туры, а также менять отели или локации, сказывается на ситуации также снижение стоимости перевозки за рубеж за счет роста предложения. Горин отметил, что это также отчасти сказывается и на российских курортах, что не допускает перегрева цен.

До этого стало известно, что Турция вошла в пятерку самых дорогих массовых направлений туризма по размеру среднего чека на турпакет, уступив Мальдивам, Кубе и Шри-Ланке.

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