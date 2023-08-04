Россиянам назвали правила хранения денег

Держать деньги дома «под подушкой» не стоит, рассказала газете «Известия» сертифицированный финансовый консультант, инвестор Татьяна Волкова. По ее словам, способы хранения накоплений зависят от каждого человека, но есть несколько общих правил для всех.

Деньги, которые должны быть в доступе для решения срочных задач, лучше держать на карте (в идеале так, чтобы начислялся процент на остаток по счету) или на вкладе, отметила финансист. Средства, размещенные на депозите, — это своего рода подушка безопасности, которая может понадобиться в определенных случаях, она не предназначена для использования каждый день, добавила она.

Если речь идет про капитал, превышающий ежедневно необходимые суммы, стоит рассмотреть финансовые инструменты на разный срок, считает Волкова. Так, для формирования пенсионных накоплений подойдут максимально долгосрочные низколиквидные инструменты. На социально значимые задачи — например, обучение детей, плановая операция или покупка квартиры — нужно выбирать максимально консервативные инструменты с минимальным уровнем риска: в этом случае деньги нельзя потерять, подчеркнула Волкова. А для формирования капитала инвестор может выбрать инструмент с большим риском.

«...банковские карты, депозиты, инструменты фондового рынка (акции, облигации, фонды), инструменты инвестиционные, например недвижимость», — перечислила способы вложений инвестор.

По ее словам, максимальная сумма, которую стоит хранить таким образом, — месячный доход.

Для хранения сбережений можно выбрать валюту, золото или банк, считает кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев.

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