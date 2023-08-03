Россиянам рассказали, как уход зарубежных брендов Jacobs отразится на рынке кофе

Уход западных брендов Jacobs с российского рынка никак не отразится на жителях России, потому что кофе и чай нидерландского производителя будут просто продаваться под другими марками. Об этом телеканалу «360» рассказал генеральный директор ассоциации «Росчайкофе» Рамаз Чантурия.

Он пояснил, что кофе Jacobs Monarch, например, теперь будет продаваться под названием Monarch. Внешний вид товара также практически не изменится, уверен Чантурия.

Говоря о ценах после ухода иностранных брендов Jacobs, гендиректор «Росчайкофе» отметил, что кофе скорее всего подорожает, но не из-за сложившейся ситуации, а из-за курса доллара.

«Курс доллара меняется, это сказывается на себестоимости. И в разное время у разных компаний на разное количество процентов будет увеличиваться отпускная цена. Это, к сожалению, неминуемый процесс, но он будет по-разному происходить, в разное время», — заключил Чантурия.

3 августа Reuters со ссылкой на заявление компании сообщил, что нидерландский JDE Peet's, производящий в том числе кофе под брендом Jacobs, с конца текущего года будет продавать кофе и чай в России только под местными брендами вместо западных. При этом отмечалось, что производитель продолжит работать в России.

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