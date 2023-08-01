В России назвали фактор, который поддержит курс рубля в ближайшее время

Продажа китайских юаней Центробанком РФ в ближайшее время окажет поддержку курсу рубля, но незначительно. Об этом «Газете.Ru» сказал эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин.

«Рубль после стартового ослабления быстро восстановился, выйдя в небольшой плюс. Однако в начале основной сессии российская валюта вновь сдала позиции, торгуясь сейчас с умеренными потерями. Некоторую поддержку рублю может оказывать начинающиеся с сегодняшнего дня продажи юаней, направленные на финансирование инвестиций Фонда национального благосостояния. Правда, их объем (2,3 млрд рублей в сессию) достаточно небольшой, даже в сравнении с дневным торговым оборотом пары юань-рубль», — рассказал Бабин.

Поэтому вряд ли данные операции окажут ощутимое воздействие на валютный курс, резюмировал эксперт.

Центробанк с 13 января начал продажу юаней на внутреннем рынке в соответствии с бюджетным правилом. Это делается в соответствии с опубликованным Минфином порядком. Министерство рассчитывает базовый уровень нефтегазовых доходов за месяц. Если фактические доходы выше этого уровня, на излишек ЦБ покупает юани и направляет в резервы. Если наоборот, валюту из ФНБ продают, чтобы получить рубли. Валютные интервенции на внутреннем рынке ЦБ приостановил еще за месяц до начала спецоперации — 24 января 2022 года.

По данным Мосбиржи на 14:07 мск, доллар торгуется на уровне 91,8 рублей. Накануне «американец» достигал 92,8 рублей впервые с 7 июля.

Ранее в России объяснили резкое ослабление курса рубля накануне.