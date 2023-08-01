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ОАК представила производственные планы до 2026 года

ОАК до 2026 года произведет 18 самолетов МС-21 и более 40 Sukhoi Superjet нового поколения

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Максим Блинов/РИА «Новости»

Объединенная авиационная корпорация (ОАК) планирует до 2026 года выпустить 18 самолетов МС-21 и более 40 Sukhoi Superjet. Об этом сообщил РИА Новости заместитель гендиректора ОАК по гражданской авиации, гендиректор ПАО «Яковлев» Андрей Богинский.

Он рассказал о комплексной программе развития гражданской авиации, первый этап которой охватывает 2023-2025 годы.

«За этот период мы должны произвести 18 самолетов МС-21 (шесть – в 2024 году, 12 в – 2025 году) и более 40 Superjet New, импортозамещенных», — уточнил Богинский.

По словам заместителя гендиректора ОАК, сейчас работы идут в графике. Компания сориентирована на импортозамещение и серийное производство, опытно-конструкторские работы не останавливаются, идут параллельно.

SSJ New — это российский узкофюзеляжный самолет, новая версия Sukhoi Superjet 100 с максимальным импортозамещением комплектующих. МС-21 — пассажирский самолет нового поколения, салон которого может вместить от 163 до 211 пассажиров. Лайнер сконструировали на основе новейших разработок в области авиастроения. Начать серийные поставки МС-21 планируется в 2024 году.

В середине июня Минпромторг РФ рассказал, когда состоится первый полет самолета Sukhoi Superjet New.

Ранее авиакомпания Red Wings анонсировала запуск нового авиамаршрута из Москвы в Грузию.

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