В МИД Турции не исключили кризиса в Европе из-за ситуации с газом

Глава Министерства иностранных дел Турции Хакан Фидан спрогнозировал кризис в Европе этой зимой из-за ситуации на энергетическом рынке, прежде всего поставками газа на территорию союза и уровнем цен на него. Об этом пишет ТАСС.

«Спрогнозировать завершение энергетического кризиса, в центре которого оказалась Европа с началом конфликта на Украине, пока не представляется возможным. Предстоящей зимой в Европе может быть [новый] кризис, причем из-за проблем не только с объемами поставок энергоносителей, но и со стабильностью цен», — рассказал Фидан после переговоров с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым в Анкаре.

Поэтому Турция и Азербайджан работают над увеличением мощностей Трансанатолийского газопровода (TANAP), уточнил Фидан. По его словам, этот газопровод станет основным каналом для поставок газа в Европу.

Трансанатолийский газопровод является частью «Южного газового коридора», предназначенного для транспортировки азербайджанского газа в Европу. Трубопровод проложен от грузино-турецкой границы до границы Турции с Грецией. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в начале года заявил, что в 2023 году его страна планирует экспортировать 24 млрд куб. м газа. Министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез в конце прошлого года анонсировал планы по двукратному увеличению мощностей TANAP.

Ранее сообщалось, что европейцы могут остаться без газа из-за США.